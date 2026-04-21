أكواريبيا.. الخميس الافتتاح.. والأسعار تبدأ من 170 ريالا

تبدأ أكواريبيا، أول متنزَّه ألعابٍ مائيةٍ من نوعه في السعودية والأكبر في المنطقة، استقبال زوارها، الخميس المقبل، في مدينة القدية.

وتتضمَّن أكواريبيا أكثر من 20 لعبةً، من بينها أربع ألعابٍ ذات أرقامٍ قياسيةٍ عالميةٍ.

ويشهد الافتتاح، الذي يستمر ثلاثة أيام، عروضًا حيةً، وتجاربَ ترفيهيةً متنوعةً، إلى جانب تخصيص يومٍ للنساء.

وتقرَّر أن يكون الخميس المقبل يومًا خاصًّا بالافتتاح الرسمي، وتفتح الأبواب أمام الضيوف وعشاق المغامرة عند الـ 12:00 ظهرًا، ويتضمَّن البرنامج عروضًا حيةً على مسرح «ويف وادي» بمشاركة فنانين سعوديين.

وخُصِّص الجمعة للنساء والأطفال فقط مع برنامج ترفيهي تقدمه طواقم نسائية بالكامل، وتفتح الأبواب عند الـ 12:00 ظهرًا، ويشمل عرضًا حيةً لإحدى الفنانات على مسرح «ويف وادي»، إضافةً إلى إقامة عرض أزياءٍ، تقدمه علامة «لانوك».

وتستضيف أكواريبيا، السبت، فعالية «سبلاش فيست» المخصَّصة للعائلات التي تُعد الحدث الأبرز ضمن برنامج الافتتاح، وتقدم باقةً واسعةً من الأنشطة الترفيهية المصمَّمة لجميع أفراد الأسرة، مع عرضٍ رئيسٍ على مسرح «ويف وادي»، وتفتح الأبواب عند الـ 12:00 ظهرًا.

وفيما يتعلَّق بالتذاكر، تبدأ أسعار البالغين من 275 ريالًا، فيما تبدأ أسعار الأطفال «4 أعوام - 11 عامًا» من 170 ريالًا، مع دخول مجاني للأطفال دون سن 4 أعوام عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني aquarabiaqiddiyacity.com أو من خلال التطبيق الرسمي للمتنزَّه.

وتفتح أكواريبيا أبوابها يوميًّا من الـ 12:00 ظهرًا حتى الـ 08:00 مساءً، مع تخصيص الجمعة للنساء والأطفال فقط، كما توفر مجموعةً من الإضافات المميزة لتعزيز تجربة الزوار، تشمل إمكانية ترقية التجربة للاستمتاع بالكابانات الفاخرة، وخدمة «أكوا فاست باس» لتخطي طوابير الانتظار، إلى جانب تجربة ركوب الأمواج، وجميعها متاحة داخل المتنزَّه.

ويضم المتنزَّه 24 منفذًا للمطاعم والمقاهي، وسبعة متاجر تجزئة، توفر ملابس السباحة، وواقيات الشمس، والهدايا التذكارية، بما يضمن تجربةً متكاملةً ومريحةً للزوار.