ألعاب القوى.. الاتحاد العربي يتابع جاهزية بطولة تونس

عقد الاتحاد العربي لألعاب القوى اجتماعه التنسيقي السادس والأخير مع اللجنة المنظِّمة للبطولة العربية الـ 21 للشباب والشابات، والمقرَّر إجراؤها في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل، حسبَ بيانٍ، نشره الاتحاد، الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تبدأ الوفود المشاركة في الوصول إلى تونس الخميس إيذانًا بانطلاق الحدث الذي يجمع المواهب العربية الواعدة، وسيكون الوفدان السعودي والقطري أول الواصلين.

ووفق البيان، أعرب العميد علي الشيخي، رئيس الاتحاد، عن اعتزازه بتنظيم هذه البطولة، مؤكدًا أنها تُمثِّل مناسبةً رياضيةً مميَّزةً، تُجسِّد معاني التنافس الشريف، وتسهم في توطيد أواصر التعاون والتلاقي بين الرياضيين العرب، كما أثنى على المستوى العالي من التنظيم والاحترافية الذي يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح هذا الحدث، مثمنًا في الوقت ذاته دور الجامعة التونسية لألعاب القوى في استضافة البطولة، وما يعكسه ذلك من التزامٍ بتنفيذ البرنامج الزمني للبطولات العربية، وحرصٍ على دعم مسيرة «أم الألعاب» عربيًّا.

وأشار الشيخي إلى أن الرياضة تتجاوز حدود المنافسة على الميداليات، لتكون رسالةً إنسانيةً ساميةً، تعزز قيم السلام والتواصل بين الشعوب، وترسخ مبادئ الانضباط والعمل الجماعي، مؤكدًا أن البطولة تُمثِّل منصةً مهمةً لاكتشاف المواهب وصقل القدرات وتحقيق الإنجازات.

وتشهد البطولة مشاركة 15 دولةً عربيةً، هي السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الكويت، السودان، الجزائر، مصر، لبنان، فلسطين، المغرب، ليبيا، اليمن، إضافة إلى تونس الدولة المستضيفة.

وعلى هامش البطولة، ستُنظَّم دورةٌ تدريبيةٌ للمدربين بالتعاون مع الجمعية التونسية لمكافحة المنشطات، تُمنح خلالها شهاداتٌ معتمدة من الاتحاد الدولي، إلى جانب تنظيم ورشة عمل للحكام بإشراف محاضر دولي في خطوة تهدف إلى تطوير الكفاءات الفنية، وتعزيز معايير النزاهة في المنافسات.