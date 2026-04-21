المرة الأولى في تاريخ النادي..الرابطة تنقل مواجهة جدة إلى «العروس»

قرَّرت لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين نقل مواجهة فريق جدة الأول لكرة القدم أمام نظيره الفيصلي من ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة إلى مقر الأول، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ مساعي فيصل السيفي، رئيس نادي جدة، نجحت في إقناع الرابطة لخوض الفريق الجداوي مبارياته على ملعب ناديه، ابتداءً من المواجهة المقبلة، التي تلعب لحساب الجولة الـ 30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وكانت رابطة دوري الأولى حدَّدت بشكل مسبق مواجهة الفريقين على ملعب الشرائع، قبل أن تعدل مكان المباراة إلى ملعب نادي جدة، وفق الخطاب الذي تلقته إدارة النادي الجداوي.

وبيَّن أنَّ مواجهة جدة أمام الفيصلي ستكون التاريخية الأولى، التي تلعب في ملعب نادي جدة، بعد أن ظلَّ يتنقل بين الملاعب الثلاثة «الإنماء، عبد الله الفيصل، والشرائع».

وأبلغ المصدر ذاته أنَّ الساعات الـ 48 الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة من رئيس النادي إلى جانب أحمد الحمد، الرئيس التنفيذي، وفيصل بامحرز، المشرف العام على الكرة، في تجهيز غرفة تقنية الفيديو وإنشاء غرفة خاصة بحكام الـ«VAR» مدعم بكل التقنيات الحديثة، إضافة إلى تجهيز دكة بدلاء الفريقين داخل الملعب وتوفير أماكن للمسؤولين ورجال الإعلام واختصاصي النقل التلفزيوني.