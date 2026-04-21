3 مدن إسبانية تستقبل الأفلام السعودية

تنظم هيئة الأفلام «ليالي الفيلم السعودي» في إسبانيا، خلال الفترة من 22 حتى 28 أبريل، سلسلة من العروض السينمائية في مدريد وبرشلونة وإشبيلية.

وتقدم هيئة الأفلام نماذج من التجارب السينمائية السعودية المعاصرة وتسليط الضوء على تنوّعها الفني.

ويأتي تنظيم «ليالي الفيلم السعودي» في إسبانيا في ظل ما تتمتع به من حضور مؤثر في المشهد السينمائي الأوروبي وتاريخ عريق في صناعة الأفلام، إضافة إلى ما تتيحه من فرص للتبادل الثقافي وتعزيز التواصل والتعاون بين صناع الأفلام في السعودية وإسبانيا.

وتتضمن «ليالي الفيلم السعودي» خمسة عروض سينمائية لأربعة أفلام سعودية مختارة، تضم فيلمين طويلين وفيلمين قصيرين هي: «هوبال»، «ميرا ميرا ميرا»، «علكة»، و«هجرة»، وتقدم هذه الأعمال نماذج متنوعة من التجارب السينمائية السعودية المعاصرة وما تحمله من رؤى فنية تعكس الجوانب الثقافية والاجتماعية في السعودية.

ويشهد الحدث حضور عدد من صناع الأفلام السعوديين للمشاركة في جلسات حوارية مفتوحة مع الجمهور ووسائل الإعلام الإسبانية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتعميق الحوار الإبداعي حول السينما بين الجانبين.

وتنطلق العروض في العاصمة مدريد قبل أن تنتقل إلى برشلونة وصولًا إلى إشبيلية، وتجرى في صالات سينمائية ذات مكانة ثقافية ومواقع مركزية تشمل سينما سينيس جولم في مدريد، وسينما رينوار فلوريدا بلانكا في برشلونة، وسينما أوديون بلازا دي أرماسفي إشبيلية، وهي مواقع معروفة باستقطاب جمهور مهتم بالسينما العالمية والسينما الفنية، بما يتيح للأفلام السعودية فرصة الوصول إلى جمهور أوروبي متنوع.