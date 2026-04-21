الأهلي يجهز ديميرال قبل نهائي النخبة

يخضع التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لتدريباتٍ خاصَّةٍ مع المعد البدني بهدف تجهيزه قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت المقبل، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، يسعى إلى تجهيز ديميرال لدخول النهائي بكامل عناصره، والمحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وغاب المدافع التركي عن مواجهة ثمن النهائي أمام الدحيل، وشارك في الدقائق الأخيرة من لقاء جوهر دار التعظيم الماليزي ضمن ربع النهائي، ولعب 69 دقيقةً أمام فيسل كوبي في نصف النهائي.

وتعرَّض اللاعب إلى تمزُّقٍ في وتر الركبة خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة «الديربي» أمام الاتحاد، ليغيب عن مباريات فريقه في الدوري أمام الاتحاد، والقادسية، وضمك، والفيحاء، وضد الدحيل القطري قاريًّا.

وسبق للمدافع أن تعرَّض لإصابةٍ في العضلة الخلفية، لحقت به خلال لقاء الخليج في الجولة الـ 17 من الدوري، وألزمته عيادة النادي الطبية، ليغيب عن مباريات نيوم «لتراكم البطاقات»، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشباب، والنجمة، وضمك دوريًّا، والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وشارك ديميرال في 28 مباراةً مع الأهلي الموسم الجاري بمجموع 2158 دقيقةً، منها 16 في دوري روشن السعودي، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة هدفٍ، ونال ست بطاقاتٍ صفراء.