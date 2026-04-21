رحيل حياة الفهد.. صدمة في الوسط وتفاعل كبير

خيَّم الحزن على الوسط الفني، عقب إعلان رحيل الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد، إحدى أبرز رموز الدراما الخليجية، في خبر شكّل صدمة واسعة لجمهورها وزملائها وعدد من الشخصيات الخليجية والعربية، الذين سارعوا للتعبير عن حزنهم العميق وتأثرهم الكبير بفقدان قامة فنية بحجمها.

وتوالت ردود الفعل من نجوم الفن والإعلام، وعبَّر عدد من الفنانين عن حزنهم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مسيرة الراحلة التي امتدت لعقود وقدَّمت خلالها أعمالًا خالدة.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في حسابه على منصة «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد التي وافتها المنية اليوم بعد معاناةٍ مع المرض إثر مسيرةٍ حافلة بالعطاء الفني والإنساني وتركت إرثًا خالدًا سيبقى في ذاكرة الأجيال، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.. لن أنساك».

فيما شارك مجموعة من الفنانين من بينهم كتب الفنان حسن البلام: «فقدنا اليوم أمًا فنية كبيرة.. رحمك الله يا أم سوزان، كنتِ مدرسة لن تتكرر»، فيما عبَّرت الفنانة إلهام الفضالة عن صدمتها قائلة: «خبر مؤلم.. خسارة كبيرة للدراما الخليجية، الله يرحمك ويغفر لك».

فيما نشر الفنان طارق العلي رسالة وداع مؤثرة، أكد فيها أنَّ الساحة الفنية فقدت أحد أعمدتها الأساسية، مشيرًا إلى تأثيرها الكبير على الأجيال الفنية.

وودع كل من الفنان راشد الماجد والفنان عبد المجيد عبد الله حضورهما في وداع الراحلة من خلال تدوينات عبّرا فيها عن بالغ تأثرهما بوفاة حياة الفهد.

واكتفى النجمان بكلمات مختصرة حملت الكثير من المعاني، حيث نعيا الراحلة بأسلوب يعكس مكانتها الكبيرة في قلوب الفنانين، مؤكدين أنَّ الساحة الفنية فقدت اسمًا استثنائيًّا سيبقى حاضرًا في الذاكرة بما قدَّمته من أعمال خالدة.

لم يقتصر الحزن على الوسط الفني، بل امتد إلى الجمهور في مختلف الدول الخليجية والعربية، حيث تصدّر اسم الراحلة منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة كبيرة من النعي والاسترجاع، واستعادة أبرز مشاهدها وأعمالها التي شكَّلت جزءًا من ذاكرة المشاهد.

وتداول المتابعون مقاطع من أعمالها الشهيرة، مؤكدين أنَّ حياة الفهد ستظل حاضرة في وجدانهم بما قدَّمته من شخصيات لا تُنسى، تركت بصمة واضحة في تاريخ الدراما.

تُعد حياة الفهد واحدة من أبرز نجمات الخليج، حيث قدَّمت عشرات الأعمال التي تنوّعت بين الدراما الاجتماعية والتاريخية، واستطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية واسعة بفضل حضورها القوي وأدائها المتقن.