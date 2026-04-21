الشهري.. أول سعودي في «دولية للشطرنج»

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج عن تعيين علي الشهري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج، عضوًا في اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي، في خطوة تُجسد حضور الكفاءات الوطنية في مواقع التأثير على المستوى العالمي.

ويُعد هذا التعيين إنجازًا نوعيًّا يُضاف إلى سجل الرياضة السعودية، إذ يُعد الشهري أول سعودي ينضم إلى هذا المستوى من لجان الاتحاد الدولي للشطرنج، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات الوطنية، ويؤكد قدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة الرياضية الدولية.

كما يُبرز هذا الاختيار المكانة المتنامية للسعودية في المشهد الرياضي العالمي، وتمكين الكوادر الوطنية من تمثيلها بكفاءة واقتدار في المحافل الدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الحضور الدولي وصناعة الإنجازات في مختلف المجالات.