«الأبطال».. طوق نجاة سلوت

بدأت الشكوك حول مستقبل الهولندي أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، تتلاشى سريعًا بعد أن أصبح على مقربة من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

واتسع الفارق بين ليفربول، حامل اللقب، خامس جدول ترتيب الدوري الممتاز، إلى سبع نقاط مع تشيلسي السادس، قبل نهاية الموسم بخمس جولات.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يبقى الهولندي في منصبه خلال الموسم المقبل، على الرغم من تعرضه لضغوط خلال عامه الثاني، حيث من المقرر أن يخرج دون تحقيق أي بطولة.

وقال جيمي كاراجر، النجم السابق لليفربول، خلال برنامج «مونداي نايت فوتبول» عبر الشبكة إن «وظيفة أرنه سلوت كانت محل حديث طوال الموسم، وقد تحدثنا عن ذلك كثيرًا... هناك انقسام محتمل بين مشجعي فريق ليفربول حول ما إذا كان ينبغي له البقاء أو الرحيل، لكن الأصوات التي أسمعها تشير إلى أنه سيستمر الموسم المقبل إذا تمكن الفريق من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يبدو أنهم في طريقهم لتحقيقه الآن».

وشهدت الجولة الأخيرة فوز ليفربول على إيفرتون في ديربي «الميرسيسايد» 2ـ1 في الوقت القاتل برأسية من الهولندي فيرجيل فان دايك، قائده وقلب دفاعه، بينما سقط تشيلسي بهدف دون رد أمام مانشستر يونايتد.