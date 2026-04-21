فليك: برشلونة بلا قيادة ميدانية

أقرّ الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بأنهم بحاجة إلى قادة على أرض الملعب إذا أرادوا التتويج مجددًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بعد أسبوع على إقصائه من ربع نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد: «هذا ليس عذرًا، لكن في مثل تلك اللحظات، في مارس وأبريل، من المهم جدًا أن يكون جميع اللاعبين متاحين.. أمام أتلتيكو افتقدنا فرنكي دي يونج ورافينيا.. في العام الماضي كان لدينا إينجو مارتينيز، وكان قائدًا كبيرًا.. نحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين، القادرين على إظهار القيادة داخل الملعب، وعلى التحدث خلال المباريات، في ربع النهائي أو نصف نهائي دوري الأبطال، وإرشاد الفريق إلى الطريق الصحيح».

وجدّد فليك تأكيده أن فريقه، الذي يضم في غالبيته لاعبين تخرّجوا من أكاديمية النادي، شاب وعليه أن يتعلّم من كل هزيمة من أجل التطور، مشددًا على أن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة هو حلمه.

وأضاف: «أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك، لدينا فريق رائع للأعوام المقبلة، وعلينا الآن اتخاذ قرارات جيدة، ولا سيما في سوق الانتقالات».

غير أن المدرب السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني رفض التطرّق إلى المواصفات المطلوبة في مركز المهاجم، كما امتنع عن الحديث عن مستقبله، على الرغم من رغبته في تمديد عقده ليكون برشلونة محطته الأخيرة مدربًا، كما كان قال قبل أسابيع.

وبعد خروجه من دوري الأبطال وكأس الملك، يبدو برشلونة، في طريقه للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، إذ يتقدّم بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.

ويستقبل الفريق سيلتا فيجو السادس، الأربعاء، على ملعب كامب نو للحفاظ على المسافة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يواجه ألافيس، الثلاثاء، قبل أكثر بقليل من أسبوعين على موعد الكلاسيكو بينهما.