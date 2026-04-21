جيسوس: نستهدف إنجازا لم يحققه ناد سعودي

شدّد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على أهمية تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2، بوصفه إنجازًا غير مسبوق للأندية السعودية.

وفي مؤتمر صحافي قال جيسوس، الثلاثاء، عشية مواجهة الأهلي القطري، ضمن الدور نصف النهائي: «المباراة في دور الأربعة، لكنها مثل النهائي، ولقاءات خروج المغلوب لا تخضع للأحكام المسبقة».

وأضاف: «نلعب بثقة ونريد التأهل، وحتى نصل إلى النهائي علينا اللعب بشكل جيد، مع احترام الخصم».

وتوقّع المدرب خوض المنافس المباراة بتشكيلة تضم 10 لاعبين أجانب، لافتًا إلى امتلاكه أسماء معروفة مثّلت فرقًا أوروبية كبيرة.

ونوّه إلى امتلاك الفرق الآسيوية، التي تشارك قاريًا، عدد أجانب كبيرًا، عدا النصر، مستدركًا بالقول: «لكننا مستعدون، ولاعبونا يعرفون أهمية المواجهة».

وأكد جيسوس نيته انتهاج أسلوبه الفني المعتاد، رافضًا التغيير بحجة أهمية المباراة، وأوضح: «لن نغير أفكارنا التكتيكية، التي بدأنا بها الموسم. نحترم المنافس، ووصوله إلى نصف النهائي لم يأتِ من فراغ، إنه فريق محترم، ونستعد لمنافسته على أرض الملعب».

وختم حديثه قائلًا: «هذه البطولة لم يسبق لأي فريق سعودي الفوز بها، ولدينا رغبة كبيرة في تحقيقها».