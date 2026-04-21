الحمدان: قميص النصر طموح أي لاعب

عدَّ عبد الله الحمدان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ارتداء شعار «الأصفر» طموحًا لكل لاعب، ومسؤولية تحتم عليه تقديم أفضل ما لديه، سواء شارك أساسيًا أو بديلًا.

ووصف مباراة النصر مع منافسه الأهلي القطري، الأربعاء، لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، بـ «المفصلية»، مؤكدًا رغبة الفريق في الظفر باللقب.

وخلال مؤتمر صحافي، عشية اللقاء، قال الحمدان: «تنتظرنا مباراة مهمة جدًا، ومفصلية، وهي نهائي مبكّر لبطولة تعد من أهم أهدافنا، وننافس عليها بقوة. نعم نحترم الخصم، لكن هدفنا واضح، وحضرنا إلى هنا من أجل تحقيقه».

وأضاف: «سعيد جدًا بارتداء شعار النصر، وكل لاعب يطمح في الانضمام إلى فريق كبير مثله، وعندما تمثّل ناديًا بحجم النصر يجب عليك تقديم كل ما تستطيع في الملعب، سواء بدأت أساسيًا أو شاركت بديلًا».

وعبّر عن سعادته بمزاملة «لاعبين كبار» في الفريق العاصمي تحت قيادة «مدرب كبير»، مشددًا: «سنقدم كل ما بوسعنا لإسعاد جماهير النصر».

وتابع: «أجواء غرفة ملابس النصر إيجابية ومحفزة جدًا، وينعكس ذلك على أرض الملعب، وهي تضم لاعبين أجانب كبار، وكذلك محليين بخبرات عريضة، ونتمنى في نهاية الموسم تحقيق النتائج التي عملنا من أجلها».