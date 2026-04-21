بعد 694 يوما.. أبها يسجل الصعود الثاني إلى روشن

حسم فريق أبها الأول لكرة القدم عودته إلى دوري روشن السعودي بعد 694 يومًا منذ هبوطه رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك بفوزه على مضيفه الطائي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة.

وكان الفريق الجنوبي خسر آخر مباراة له في دوري روشن أمام مضيفه الحزم 1-2 في الجولة الـ34 من موسم 2023-2024 ليمضي موسمين في دوري الأولى.

وبهذا الانتصار رفع أبها رصيده إلى 74 في قمة جدول الترتيب، معلنًا صعوده إلى دوري روشن قبل 4 جولات على النهاية، لتكون المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق هذا الإنجاز بعد موسم 2018ـ2019، منذ اعتماد الدوري بصيغته الحديثة 2008ـ2009، فيما يملك الفريق سجلًا أقدم بالصعود إلى الدوري الممتاز مرتين عامي 2004ـ2005 و2007ـ2008.

وعلى ملعب مدينة الأمير مساعد بن عبد العزيز الرياضية في حائل، فاجأ حمود الشمري لاعب أبها أصحاب الأرض بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك بعد 5 دقائق على صافرة البداية انتهى عليها الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني عاد الشمري بهدف شخصي ثانٍ له ولفريقه، وهذه المرة بعدما توغل داخل منطقة الجزاء لتلامس الكرة الشباك عند الدقيقة 47.

واضطر الطائي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حسن الحبيب عند الدقيقة 76، لكنه تمكن من تقليص الفارق بواسطة حمد الشمري عند الدقيقة 87.

ولم يسفر الوقت بدل الضائع الذي قدره حكم المباراة بـ 9 دقائق عن جديد على مستوى النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز أبها بهدفين مقابل هدف للطائي الذي بقي عند 38 نقطة.

ويستضيف أبها نظيره الباطن الأحد المقبل، وبعدها بـ48 ساعة يحل الطائي ضيفًا على الزلفي لحساب الجولة الـ31 من دوري الأولى.