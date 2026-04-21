ماتشيدا يطير إلى الأهلي في نهائي النخبة

ضرب فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الأول لكرة القدم موعدًا مع نظيره الأهلي «حامل اللقب» في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي 1-0 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن نصف النهائي، الثلاثاء.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد 12 ⁠دقيقة من صفارة البداية، عندما استغل ‌يوكي سوما ‌خطأ بوجدان بلانيتش ​مدافع شباب الأهلي ‌في تمرير الكرة إلى حارس ‌مرماه حمد المقبالي، لينقض عليها ويضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وكاد شباب الأهلي أن يدرك التعادل في الوقت القاتل بعدما أطلق لاعبه جيليرمي بالا تسديدة ‌قوية من خارج ​منطقة ‌الجزاء ⁠سكنت ​شباك الفريق الياباني، لكن الحكم ⁠ألغى الهدف بداعي لعب رمية التماس التي سبقت الهدف قبل خروج أحد لاعبي الفريق الياباني من الملعب أثناء تغييره.

ويلتقي ماتشيدا مع الأهلي في المباراة النهائية السبت المقبل على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة التي تستضيف الأدوار الإقصائية للبطولة القارية بنظام التجمع.