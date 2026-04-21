بـ 2.4 مليون.. فيراري تطلق سياراتها الكهربائية الأولى

حددت شركة فيراري الإيطالية للسيارات الفاخرة سعرًا أوليًا لأولى سياراتها الكهربائية بالكامل، بـ 647 ألف دولار، «أكثر من 2.4 مليون ريال سعودي» قبل ظهورها الأول في روما، الشهر المقبل.

وبحسب موقع «بلومبيرج نيوز» فإن السيارة، التي أطلق عليها اسم «لوسي»، قد يتغير تسعيرها النهائي بنحو 10 في المئة.

وأشارت مواقع إخبارية متخصصة في السيارات، ومنها evcentral، وbbe top gear، وthesupercarblog، إلى أن «لوسي» ستصنف ضمن الفئة العليا من سيارات الأداء الكهربائي، متفوقةً بكثير على بورش «تايكان توربو جي تي»، وتيسلا «إس بلايد».

ووفقًا لموقع فيراري الرسمي ستُجهز السيارة، المبنية على منصة «إليتريكا» للسيارات الكهربائية، بمحورين كهربائيين. يولد المحور الأمامي قوة 282 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 3500 نيوتن متر للعجلات.

أما المحور الخلفي، فيُولّد قوة 831 حصانًا، وعزم دوران 8000 نيوتن متر في وضعية الانطلاق عالية الأداء، ليبلغ إجمالي القوة أكثر من 1100 حصان.

وباستطاعة السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.5 ثانية، بينما ستبلغ سرعتها القصوى نحو 310 كم/ساعة. وستمنحها بطاريتها، التي تبلغ سعتها 122 كيلوواطًا/ساعة مدى يصل إلى نحو 530 كم.

وتم تجميع حزمة البطارية بـ 880 فولتًا، وتوفر كثافة طاقة تبلغ 195 واطًا/ كجم، وتجمع بين أداء على مستوى السباق، وكتلة مركزية منخفضة لتحقيق التوازن الأمثل.

وتم دمج 85 في المئة من الوحدات في أرضية السيارة بين المحاور. أما النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة فتوجد أسفل المقاعد الخلفية.

وتتميز البطارية بأنها قابلة للإزالة عند الحاجة إلى إصلاحها دون إتلاف العناصر الهيكلية. كما تستطيع امتصاص ما يصل إلى نصف ميجاواط من الطاقة، ما يتيح أداءً مماثلًا لأداء السيارات الرياضية دون أي تأثير سلبي على درجة الحرارة، لفة تلو الأخرى.

كما تضمن الكيمياء الخلوية المتقدمة والإدارة الحرارية المتطورة دورة حياة طويلة، وكثافة طاقة عالية، وأداءً ثابتًا، في ظل الإجهاد المطول.

وتتوفر السيارة بأربعة محركات كهربائية مستقلة تشترك في البنية المتقدمة نفسها، ما يوفر استجابة حادة، وتحكمًا سلسًا عند كل عجلة.

ويحتوى هيكل السيارة على 75 في المئة من الألمنيوم المعاد تدويره والمصمم بكفاءة واستدامة ودقة هندسية في كل مرحلة.

وصممت لوحة القيادة بشكل فني فريد، وبقطر يبلغ 12.86 مع حواف مصقولة. وصنعت عجلة القيادة من الألومنيوم المؤكسد، المُطوّرة خصيصًا، والمُعاد تدويره، وتتألف من 19 قطعة منفصلة.

أما العدادات، فمستوحاه من إلكترونيات الطيران، وخاصة المروحيات القديمة، ويوجد منها ثلاثة عدادات رئيسة، يعرض العداد المركزي منها المعلومات الأساسية.

واستعانت فيراري بشركة سامسونج الكورية لإنجاز هذا التصميم، حيث تحتوي شاشات OLED الرقيقة والمتداخلة على وحدات بكسل فردية، يمكن تشغيلها أو إيقافها بشكل مستقل، وبذلك، تحصل على لون أسود مثالي، ونسبة تباين لا نهائية، إضافة إلى ما يُسمى بـ«التباين البصري»، وهو تغير ظاهري في موضع الجسم عند النظر إليه من زوايا مختلفة.

أمام شاشة التحكم المركزية، فتأتي بقياس 10.12 بوصة، مثبتة على مفصل كروي، ما يسمح لها بالدوران بسلاسة تامة للسائق أو الراكب. ويوجد في أعلى يمين الشاشة المركزية جهاز عرض بأربع وظائف: ساعة، وكرونوغراف، وبوصلة، ومعلومات التحكم في الإطلاق.

واستُخدمت أشعة الليزر لحفر 13 ألف ثقب صغير في اللوحة الزجاجية، لوضع الحبر المستخدم في الرسومات. وتتميز المنطقة بلمسة نهائية شبه لامعة، لتجنب تراكم بصمات الأصابع عليها.