ماتشيدا.. يجدد ذكريات الأهلاويين أمام كاواساكي

يقف منافس ياباني آخر بين طموح فريق الأهلي الأول لكرة القدم في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية تواليًا، بعد تأهل ماتشيدا زيلفيا إلى المباراة النهائية عقب فوزه على شباب الأهلي الإماراتي 1-0 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن الدور نصف النهائي الثلاثاء.

وسبق للأهلي أن واجه فريقًا يابانيًا في نهائي البطولة الموسم الماضي، وهو كاواساكي فرونتال، وتمكن من التغلب عليه تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي ويندرسون جالينيو والإيفواري فرانك كيسيه، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

والآن بعد 387 يومًا من الإنجاز التاريخي للفريق الأهلاوي، يتعين على كتيبة الألماني يايسله إزاحة فريق ياباني آخر عن طريقها من أجل الصعود إلى منصة التتويج، والاحتفال باللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي.

ويلتقي الأهلاوي مع ماتشيدا في المباراة النهائية السبت المقبل على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وهي المرة الثانية التي يواجه فيها فريقًا يابانيًا في النسخة الجارية من البطولة، بعد أن واجه فيسيل كوبي في نصف النهائي.

وتأهل ماتشيدا إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد مسيرة بدأها بتصدر مجموعة الشرق برصيد 17 نقطة من ثمان مباريات، وجمعها من 5 انتصارات وتعادين مقابل خسارة وحيدة، وفي دور الـ16 تغلب على جانجوون الكوري الجنوبي 1-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يفوز على الاتحاد السعودي 0-1 في ربع النهائي.

في المقابل، بلغ الفريق الأهلاوي النهائي القاري بعد رحلة حافلة استهلها بحلوله ثانيًا في مجموعة الغرب برصيد 17 نقطة من ثمان مباريات، حصدها من خمسة انتصارات وتعادلين، فيما مني بخسارة وحيدة، ومن ثم فاز على الدحيل القطري 1-0 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين في دور الـ16، وبعدها فاز على جوهور دار التعظيم الماليزي 2ـ1 في ربع النهائي، وتلاه انتصار على فيسيل كوبي 2-1 في نصف النهائي.