ميلان يخطط على سورلوث.. وأتلتيكو يطالب بـ 40 مليونا

أصبح النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أحدث الأسماء التي يستهدفها ميلان الإيطالي، الصيف المقبل.

ويسعى ميلان لتعزيز صفوفه بمهاجم صريح جديد، الموسم المقبل، وارتبط اسمه بالعديد من المهاجمين خلال الأشهر الأخيرة.

بحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن إدارة ميلان اتجهت للاهتمام بضم سورلوث، بعد المطالب المالية الضخمة لكل من الصربي دوشان فلاهوفيتش، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، اللذين كانت تطمح لضم أي منهما، إذ ينتهي عقداهما مع بوفنتوس وبرشلونة في يونيو المقبل.

ووفقًا للصحيفة، فإن أحدث أهداف ميلان هو سورلوث «30 عامًا» الذي سجل 17 هدفًا في 48 مباراة خاضها مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن أتلتيكو يطلب 40 مليون يورو شاملة الإضافات للاستغناء عن خدمات لاعبه، ولكن من المرجح أن يخفض النادي مطالبه إلى نحو 25 مليونًا إذا لم يقدم المهاجم أداء مقنعًا في المباريات الأخيرة من الموسم وخلال كأس العالم مع منتخب بلاده.

وأكد المصدر ذاته أن إدارة ميلان أجرت محادثات مع وكيل أعمال ليفاندوفيسكي، إلا أن مهاجم برشلونة الإسباني طلب راتبًا مرتفعًا للغاية بالنسبة للنادي الإيطالي.

وينطبق الأمر نفسه على فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، حتى وإن لم يكن الفارق بين طلب المهاجم وعرض النادي المحتمل كبيرًا.

وكشف تقرير «لا جازيتا» عن أن السنغالي نيكولاس جاكسون، المعار من تشيلسي الإنجليزي لبايرن ميونيخ، ونيكولو تريسولدي، لاعب كلوب بروج البلجيكي والمنتخب الألماني للشباب تحت 21 عامًا، ضمن اهتمامات ميلان أيضًا.

وشارك سورلوث في المباراة الأخيرة، التي خسرها فريقه بركلات الترجيح أمام ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد التعادل 2ـ2 بالأوقات الرسمية والإضافية.