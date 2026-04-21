القيصر يقود المكسيك بعد المونديال

عين الاتحاد المكسيكي لكرة القدم رافائيل ماركيز مدربًا للمنتخب الأول، على أن يتولى مهماته عقب نهاية كأس العالم 2026.

ويشغل المدافع الدولي المكسيكي السابق، وأحد نجوم موناكو وبرشلونة، حاليًا، منصب المدرب المساعد للمنتخب منذ تولي خافيير أجيري المسؤولية في أغسطس 2024 وحتى نهاية المونديال في 19 يوليو المقبل.

وأوضح دويليو دافينو، مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد المكسيكي، خلال مقابلة مع قناة «فوكس سبورتس»: «عقده موقّع.. ماركيز يتمتع بمسيرة غنية لاعبًا بين عامي 1996 و2018، ومساعدًا ومدربًا». وسيكون هدف ماركيز، البالغ 47 عامًا، قيادة المنتخب إلى كأس العالم 2030.

وخاض ماركيز، الملقب بـ«قيصر ميتشواكان»، وهي الولاية التي ولد فيها، 147 مباراة دولية مع المكسيك، وشارك في خمس نسخ من كأس العالم «2002، 2006، 2010، 2014 و2018»، أربع منها بصفته قائدََا.

وخلال مسيرته لاعبًا، أحرز ماركيز مع برشلونة دوري أبطال 2006 و2009، وأربع مرات لقب الدوري الإسباني. كما تُوج بطلا لفرنسا مع موناكو 2000. ومع المنتخب فاز بكأس القارات 1999، وكان وصيفًا لكوبا أمريكا 2001.

وبدأ رابع أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المنتخب المكسيكي مسيرته الثانية بعد الاعتزال مديرًا رياضيًا لناديه الأم أطلس جوادالاخارا. ومدربًا، أشرف على فئات الشباب في نادي ريال سوسييداد ديبورتيفا ألكالا الإسباني «2020ـ2021»، ثم درب برشلونة أتلتيك، الفريق الرديف لبرشلونة من 2022 إلى 2024.