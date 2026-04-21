بعد تغريمه 150 ألفا.. لوكاكو يرفض نابولي

فرض نادي نابولي الإيطالي غرامة مالية على روميلو لوكاكو، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، قدرها 150 ألف يورو، أي ما يعادل 20 بالمئة من راتبه الشهري الإجمالي.

وعاد لوكاكو إلى نابولي قادمًا من بلجيكا بعد غياب دام أكثر من أسبوعين، والتقى بجيوفاني مانا، مدير النادي، الإثنين، وفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي سمحت للوكاكو بالعودة لمدينة أنتويرب البلجيكية، لكنها احتفظت بنسبة 20 في المئة من راتبه الشهري الإجمالي، نظرًا لغيابه مدة أسبوعين دون موافقتها.

وكشفت العديد من التقارير الصحافية في إيطاليا أن رحيل لوكاكو عن نابولي الصيف الجاري يبدو أمرًا حتميًا، إذ شارك في الاجتماع فيديريكو باستوريلو وكيل أعماله، الذي كلف بمهمة إيجاد ناد جديد للاعب، الذي يتبقى له عام واحد في عقده.

وكان لوكاكو «32 عامًا» تعرض لإصابة عضلية خطيرة في بداية الموسم الجاري، ما أجبره على الغياب عن الملاعب في النصف الأول من الموسم.

لم يسجل لوكاكو سوى هدف واحد في سبع مباريات خاضها الموسم الجاري، ولم يبدأ أي مباراة أساسيًا.

وحسبما ذكرت مصادر متعددة، لم يلتق لوكاكو بالمدرب أنطونيو كونتي الإثنين، لكنه يأمل في أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة من الدوري الإيطالي، وسيقضي الأسبوعين المقبلين في بلجيكا لاستعادة لياقته البدنية الكاملة.