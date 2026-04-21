سوزا: يدمرون كرة القدم بالحكم المستبعد

وجه البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم، انتقادات لاذعة إلى الحكم الأسترالي شون إيفانز بعد الخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني 0-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، واصفًا الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة بأنها تدمر كرة القدم.

وألغى الحكم الأسترالي هدف التعادل للفريق الإماراتي عند الدقيقة الأولى من المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني بداعي لعب رمية التماس التي سبقت الهدف قبل خروج أحد لاعبي الفريق الياباني من الملعب أثناء تغييره.

وأثار قرار الحكم حفيظة مدرب شباب الأهلي الذي انفجر غاضبًا في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قائلًا: «مستوى اللاعبين تطور كثيرًا بعكس مستوى التحكيم في تلك المرحلة، وحالة من عدم الأمان تسبب فيها الحكم، يصفر هدفًا ثم يلغيه في خطأ تحكيمي صريح».

وأضاف سوزا: «الحكم تم استبعاده من قبل بسبب أخطاء تحكيمية واليوم سيتم استبعاده مجددًا، ومع الأسف ما حدث يدمر كرة القدم ويحولها إلى أنقاض وهو أمر يدعو إلى الحزن».

وعن مدى رضاه عن أداء لاعبيه خلال اللقاء، أجاب سوزا: «المباراة شرحها بسيط للغاية خطأ واحد كلفنا هدفًا وكان في الإمكان تسجيل مزيد من الأهداف».

وتابع سوزا: «الفريق الياباني قدم مستوى جيدًا ويستحق التأهل إلى النهائي، وأجمل ما في البطولة كفاءة اللاعبين والمدربين ونجاح الخطط التكتيكية والأهداف الرائعة التي تم تسجيلها».