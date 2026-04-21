الشهري يحفز الاتفاقيين بالآسيوية

حفّز سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول كرة القدم، اللاعبين مع عودتهم إلى التدريبات، بزيادة عدد المقاعد الآسيوية، وطالبهم بمزيد من الجهد من أجل ضمان المشاركة في البطولات الآسيوية الموسم المقبل.

وعقب عودتهم إلى التدريبات من الإجازة التي منحها الجهاز الفني لمدة 5 أيام، عقد الشهري اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاقة الحصة، شدد خلاله على أهمية تحقيق نتائج إيجابية، والتقدم في سلم الترتيب، وخطف أحد المقاعد المؤهلة للمشاركات القارية، في ظل امتلاك الفريق فرصة كبيرة للمنافسة على التأهل إلى إحدى البطولات الآسيوية.

وكانت تقارير صحافية أوضحت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصدد اعتماد توزيع جديد لمقاعد بطولتيْ دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، ويمنح السعودية ستة مقاعد.

ميدانيًا، أخضع الجهاز الفني اللاعبين لتمارين لياقية في بداية الحصة، قبل أن يقسمهم إلى مجموعات، خاضوا خلالها تدريبات بالكرة داخل مساحات محددة، ركّزت على سرعة التمرير والتحرك دون كرة، فيما اختتمت الحصة بمناورة فنية على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات حضور جميع اللاعبين، في إشارة إلى اكتمال الجاهزية قبل استئناف المنافسات.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 42 نقطة قبل مواجهة مضيفه الأخدود ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن 30 أبريل الجاري.