الرائد يرد دين الدرعية

تلقت مساعي فريق الدرعية الأول لكرة القدم في خطف بطاقة الصعود المباشر الثانية صفعة قوية بخسارة الفريق 1ـ3 على ملعبه «إس إتش جي أرينا» بالرياض أمام ضيفه الرائد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ورّد الفريق القصيمي الدين للفريق العاصمي الذي فاز عليه ذهابًا 3ـ2 على ملعب الأول في بريدة ضمن الجولة الـ12 من المسابقة.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين عن طريق سعد السلولي عند الدقيقة 35، ويسري بوزوق في الدقيقة 38.

ومع انطلاقة الشوط الثاني عزز البرازيلي جالزينيو لاعب الرائد تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 47، فيما قلص أصحاب الأرض الفارق قبل 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي بواسطة صالح الرحماني، لتنتهي المواجهة بفوز الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف للدرعية.

وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع، بينما بقى الدرعية عند 63 نقطة في المركز الثاني مع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري.

وفي مباراة ثانية جرت على ملعب إدارة التعليم في عنيزة تعادل العربي مع ضيفه البكيرية 1-1.

بادر الضيوف بافتتاح التسجيل عن طريق عثمان باري عند الدقيقة 40 انتهى عليه الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أدرك سولمون أودو التعادل لصالح فريقه العربي عند الدقيقة 68.

ورفع العربي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ17 «قبل الأخير»، والبكيرية إلى 41 في المركز الثامن.