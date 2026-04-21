ثقافة الأكل الصحي

لا شك أن الغذاء الصحي والمتوازن يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الإنسان بشكل عام. ولكن بالنسبة للرياضيين والنشطاء بدنيًا، فإن الاهتمام بالغذاء الرياضي يأخذ أهمية أكبر. فالغذاء الصحي له تأثير مباشر على أداء الرياضي وقدرته على تحقيق أفضل النتائج في التدريبات والمنافسات.

يوفر الغذاء الصحي الطاقة والمغذيات الضرورية لأداء التمارين والأنشطة البدنية بكفاءة عالية. فالرياضيون يحتاجون إلى كمية أكبر من الطاقة والبروتينات والمعادن والفيتامينات مقارنة بالأشخاص غير النشيطين بدنيًا. ويساعد الغذاء الصحي على إصلاح وبناء العضلات والأنسجة المتضررة أثناء التدريبات، كما يساهم في تحسين وظائف الجهاز المناعي وزيادة القوة والمطاولة البدنية.

قبل ممارسة النشاط البدني، يحتاج الرياضي إلى تناول وجبة خفيفة تحتوي على كربوهيدرات عالية للحصول على الطاقة اللازمة. ومن أمثلة هذه الأطعمة: الفواكه والحبوب الكاملة والعصائر الطبيعية. كما يجب تناول البروتينات قليلة الدهون لبناء وصيانة العضلات، مثل الدجاج أو السمك أو البيض. وينصح أيضًا باستهلاك المياه بكميات كافية لتعويض ما سيفقده الجسم من سوائل أثناء التمارين.

بعد الانتهاء من النشاط البدني، يجب على الرياضي تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات والبروتينات لإعادة بناء العضلات والحفاظ على مستوى الطاقة. وتساعد البروتينات في إصلاح الأنسجة المتضررة والحفاظ على كتلة العضلات. ومن المهم أيضًا تناول المزيد من السوائل لتعويض ما فقده الجسم من سوائل أثناء التدريب.

لا يبقى إلا أن أقول:

لا يمكن للرياضي تحقيق أقصى إمكاناته دون الاهتمام بالغذاء الصحي المناسب. وتختلف احتياجات الرياضيين من العناصر الغذائية قبل وبعد النشاط البدني، لذا من الضروري معرفة هذه الاحتياجات والالتزام بها لتحقيق أفضل النتائج.



هنا يتوقف نبض قلمي، وألقاك بصحيفتنا «الرياضية».. وأنت كما أنت جميل بروحك، وشكرًا.