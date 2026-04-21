نصف نهائي آسيا.. كومان وجواو يقودان النصر

كشف لـ «الرياضية» مصدر خاص عن أن الفرنسي كينجسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليش، لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم، سيقودان تشكيلة الأصفر الأساسية، التي ستواجه الأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء.

وخضع الفرنسي كومان، والبرتغالي جواو، مساء الإثنين، إلى جلسات علاجية بمقر البعثة في دبي، دون مشاركتهما في الحصة التدريبية، ما طرح الشكوك حول قدرتهما على خوض المباراة من عدمها.

وأوضح المصدر ذاته أن الثنائي دخل المناورة والتدريبات، التي فرضها المدرب البرتغالي للأصفر، وأبديا قدرتهما على المشاركة.

وكان فيليش، الذي شارك أساسيًا في مواجهة الوصل، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 58، لا يزال يعاني من آلام بسيطة في العضلة الخلفية، فيما تعرض كومان لكدمة في مفصل القدم قبل استبداله في المباراة ذاتها مطلع الشوط الثاني.

وتأهل النصر إلى نصف نهائي البطولة القارية بعد انتصاره برباعية على الوصل الإماراتي، تكفل بتسجيلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني إينيجو مارتنيز، وعبد الإله العمري، وساديو ماني. وكان النصر تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة» قبل أن يتجاوز أركاداج التركمانستاني بنتيجة واحدة «1ـ0» ذهابًا وإيابًا في دور الـ 16.