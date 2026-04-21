بلباو يحبط أوساسونا.. والتعادل يخيم على فالنسيا ومايوركا

تغلّب فريق أتلتيك بلباو الإسباني الأول لكرة القدم على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن المرحلة الـ 33 للدوري الإسباني.

ورفع بلباو رصيده إلى 41 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع أمام أوساسونا الذي تراجع إلى العاشر بتجمد رصيده عند 39 نقطة.

وألغى الحكم فيكتور جارسيا فردورا ركلة جزاء احتسبها لبلباو بعد لمسة يد على لاعب وسط أوساسونا لوكاس تورّو، وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد الـ VAR.

واخترق نيكو وليامز منطقة جزاء أوساسونا من الجهة اليسرى، وسدّد بيسراه كرة أرضية بعد مجهود فردي، تصدّى لها الحارس الضيف سيرخيو هيريرا، فتهيّأت أمام جوركا جوروسيتا الذي تابعها بيسراه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك «16».

ومنح الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى الـVAR بسبب لمسة يد على مدافع بلباو ييراي ألفاريس، لكن الحارس الدولي أوناي سيمون منع المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير الذي سدّدها أرضية في الزاوية اليسرى، من هزّ شباكه «57»، ونال سيمون جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة نفسها، تعادل ريال مايوركا أمام ضيفه فالنسيا 1-1.

وافتتح البرتغالي سامو كوشتا التسجيل لمايوركا «49»، وأدرك النيجيري عمر صديق التعادل لفالنسيا «67».

ورفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ 13، مقابل 35 لمايوركا في المركز الـ 14.