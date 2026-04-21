ضمك.. ضاري يبدأ العودة التدريجية

شارك ضاري العنزي، مدافع فريق ضمك الأول لكرة القدم، في جزء من التدريبات، الثلاثاء، تمهيدًا لتحديد إمكانية مشاركته أمام الأخدود، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وينتظر أن يحسم الجهاز الفني، خلال التدريب الختامي الأربعاء، موقف اللاعب من دخول قائمة المباراة، في ظل البرنامج التأهيلي الذي يخضع له حاليًا.

ووفق المصادر ذاتها، جاءت مشاركة العنزي في التدريبات ضمن خطة تهدف إلى إعادته تدريجيًا إلى الملاعب بعد الإصابة بالتهاب في الركبة، التي حرمته من المشاركة في مواجهة القادسية الماضية، التي انتهت بالتعادل 1-1.

ميدانيًا، أدى الفريق تدريباته على ملعب النادي تحت قيادة البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، الذي فرض تمارين الجري في مستهل الحصة، قبل أن ينتقل إلى تطبيق تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة، واختتم المران بمناورة فنية على منتصف الملعب.

من جهة أخرى، سجّلت لجنة الرقابة على المنشطات حضورها في مقر النادي عقب نهاية الحصة التدريبية، حيث اختارت عددًا من لاعبي الفريق لإجراء الفحوصات، ضمن زياراتها الدورية لأندية دوري روشن السعودي.