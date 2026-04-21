بعد 6 أعوام.. دونوفان يودع «ثيران شيكاجو»

أعلن فريق شيكاجو بولز الأمريكي الأول لكرة السلة الثلاثاء عن استقالة مدربه بيلي دونوفان بعد ستة مواسم، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من انتهاء الموسم الاعتيادي الذي حقق فيه 31 فوزًا مقابل 51 هزيمة، ليغيب للمرة الرابعة على التوالي عن الأدوار الاقصائية.

وقال دونوفان في بيان: «أعتقد أنه من مصلحة الفريق السماح للمدرب الجديد بتشكيل الطاقم الفني كما يراه مناسبًا».

وأقال بولز نائب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة السلة أرتوراس كارنيسوفاس والمدير العام مارك إيفرسلي في السادس من أبريل الماضي.

وفي اليوم التالي، قال مايكل رينسدورف الرئيس التنفيذي إنه يريد استمرار المدرب دونوفان في منصبه: «بينما كنا نرغب بوضوح في استمرار بيلي في منصبه، أجرينا نقاشًا حول أهمية احترام عملية جلب قيادة جديدة لعمليات كرة السلة.. اتفقنا معًا على أن منح هذا الشخص الحرية في تشكيل المنظمة هو أفضل نهج لجميع الأطراف المعنية».

وقضى دونوفان، الذي كرم العام الماضي بإدراجه في قاعة مشاهير «نايسميث» التذكارية لكرة السلة، المواسم 11 الماضية مدربًا في دوري المحترفين، منها خمسة مواسم مع أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وفاز «ثيران شيكاجو» في 226 مباراة مقابل 256 خسارة تحت قيادة دونوفان. وقاد الفريق إلى المشاركة في الأدوار الإقصائية مرة واحدة عام 2022، وخسر في الدور الأول.