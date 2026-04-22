أمام الـ 140.. فينوس تسقط في مدريد

ودعت أسطورة كرة المضرب الأميركية فينوس ويليامز، المصنفة 479 عالميًا، الدور الأول لدورة مدريد للألف نقطة بخسارتها أمام الإسبانية كيتلين كيفيدو 2-6 و4-6 الثلاثاء.

وكانت فينوس «45 عامًا» المصنفة أولى عالميا سابقًا والمتوّجة سبع مرات بألقاب البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، حصلت على بطاقة دعوة من منظمي دورة مدريد، كما حدث في إنديان ويلز الأميركية في مارس وبطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي.

وشكّل هذا اللقاء أول مباراة لفينوس، الشقيقة الكبرى للأسطورة الأخرى سيرينا ويليامز، على الملاعب الترابية منذ رولان جاروس عام 2021.

بدورها، تشارك كيفيدو، البالغة 20 عامًا والمصنفة 140 عالميًا، أيضًا ببطاقة دعوة، في أول ظهور لها في الجدول الرئيس لإحدى دورات الألف نقطة.