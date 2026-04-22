فهد بن جلوي يرأس وفد السعودية في الشاطئية

رأس الأمير فهد بن جلوي ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة نيابة عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتستضيف مدينة سانيا الصينية خلال الفترة 22–30 من أبريل الجاري بمشاركة 1,790 رياضيًا يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية.

وأكد الأمير فهد أن مشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية تأتي امتدادًا لحضورها الكبير في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية، وتعكس ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بمتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وبحسب بيان اللجنة الأولمبية قال الأمير فهد: «نحرص من خلال هذه المشاركات على تعزيز حضور الرياضة السعودية في مختلف المحافل، وإتاحة الفرصة لرياضيينا لاكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية ويدعم مستهدفاتنا في بناء منظومة رياضية أكثر تطورًا واستدامة».

ويشارك الوفد السعودي في عدد من الألعاب المدرجة ضمن برنامج الدورة، في امتداد لحضور السعودية المتواصل في المحافل الرياضية القارية، وتجسيدًا لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم سخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بما يسهم في تعزيز حضور الرياضيين السعوديين ورفع جاهزيتهم التنافسية على مختلف المستويات.