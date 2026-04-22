البولينج.. اختتام بطولة المناطق السابعة

اختُتمت في جدة منافسات بطولة المناطق السابعة للبولينج، الثلاثاء، التي نظمها الاتحاد السعودي للعبة، بمشاركة 64 لاعبًا و26 لاعبة من مختلف الجنسيات، على مدى ثلاثة أيام.

وعلى صالة «بولينج سيتي»، أسفرت منافسات فئة الرجال، التي جرت يومي 20 و21 أبريل الجاري، عن تتويج عبد المجيد العصلاني بالمركز الأول، فيما حلَّ الفلبيني إيريك كولوما ثانيًا، وألفي بالبدو ثالثًا.

وكانت البطولة شهدت في يومها الأول منافسات فئة السيدات، التي اختُتمت بتتويج نينا ريفيرا بالمركز الأول، فيما حلت جانيت أليقرو في المركز الثاني، فيما جاءت أماني الغامدي ثالثة.