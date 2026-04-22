الأهلي: لن يتم توزيع تذاكر مجانية في النهائي الآسيوي

أكدت شركة النادي الأهلي حرصها على حماية حقوق جماهير فريقها الأول لكرة القدم خلال مباراته أمام ماتشيدا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت، كاشفة في الوقت ذاته عن أنه لن يتم توزيع أي تذاكر مجانية في محيط ملعب الإنماء.

وأوضح النادي الجداوي في بيان على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الثلاثاء أنه في إطار حرص شركة النادي الكامل على حماية حقوق جماهيرها الوفية، وضمان حصولهم على تجربة عادلة وآمنة خلال نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، فإنها على تواصل مستمر ومباشر مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بآلية بيع وتوزيع التذاكر، وذلك في أعقاب صدور التوجيهات الخاصة بحصر عمليات البيع عبر تطبيق «أهلاً»، ومنع تداول التذاكر خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفت البيان إلى أن شركة النادي شددت من خلال هذه الاتصالات على أهمية حماية جماهيرها من الممارسات غير النظامية المرتبطة بالسوق السوداء وضمان وصول التذاكر إلى مستحقيها من جماهير الأهلي بعدالة وشفافية واتخاذ لإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات قد تمس حقوق المشجعين، مشيرًا إلى أن النادي يعمل بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027، على توعية الجماهير بضرورة الالتزام بالمنصات الرسمية لشراء التذاكر تفاديًا لإلغاء أي تذكرة يتم الحصول عليها عبر وسائل غير معتمدة.

وأكد البيان أنه لن يتم توزيع أي تذاكر مجانية في محيط ملعب الإنماء، مضيفًا أن الدخول إلى الملعب سيكون مقتصرًا حصريًا على حاملي التذاكر النظامية.

وأهابت شركة النادي الأهلي في ختام البيان بجماهير الفريق الالتزام بالتعليمات الصادرة، مؤكدةً أنها لن تدخر جهدًا في سبيل حفظ حقوقهم ودعمهم في هذا الحدث القاري الكبير.