بثلاثية.. برايتون يذيق تشيلسي الخسارة الخامسة تواليا

ألحق فريق برايتون الإنجليزي الأول لكرة القدم الثلاثاء الخسارة الخامسة تواليًا بتشيلسي في الدوري الممتاز، بعد تغلبه عليه بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الـ 34.

وبهذه النتيجة، ارتقى برايتون إلى المركز السادس في جدول الترتيب بـ 50 نقطة، متقدمًا باثنتين على تشيلسي، الذي حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر تسع مباريات له في الدوري، ليواجه خطر الغياب عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل. علمًا أن الفريق لم يسجل أي هدف في المواجهات الخمس الأخيرة.

وعلى ملعب «أمريكان إكسبريس» افتتح برايتون التسجيل مبكرًا بواسطة لاعب الوسط الهولندي فريدي كادي أوغلو من ركلة ركنية «3».

وعانى تشيلسي هجوميًا في الشوط الأول، إذ فشل في تسديد أي كرة على المرمى خلال أول 45 دقيقة. ورغم أن دخول البديل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو منح هجوم الفريق دفعة نسبية، فإن لاعب الوسط الإنجليزي جاك هينشلوود نجح في تسجيل الهدف الثاني «56».

واختتم المهاجم الإنجليزي المخضرم داني ويلبيك الثلاثية بهدف متأخر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.