كأس إيطاليا: إنتر يقلبها على كومو ويبلغ النهائي

تأهل فريق فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة الكأس المحلية بعد أن قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه كومو إلى فوز بنتيجة 3-2 الثلاثاء في إياب نصف النهائي، بعد أن حسم التعادل مواجهة الذهاب.

وكان كومو، مفاجأة الدوري، في طريقه إلى مواصلة مغامرته في مسابقة الكأس وبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه على غرار إنجازه غير المسبوق ببلوغ المربع الذهبي، عندما تقدم بهدفين للكرواتي مارتين باتورينا «32» والفرنسي لوكاس داكونيا «48».

لكن البديل الكرواتي بيتار سوتشيتش كان عند حسن مدربه الروماني كريستيان كيفو عندما دفع به في الدقيقة 60 مكان البولندي بيوتر جيلينسكي، حيث مرر كرتين حاسمتين سجل منهما الدولي التركي تشالهان أوغولو ثنائية «86»، قبل أن يسجل هدف الفوز بعد ثلاث دقائق إثر تمريرة حاسمة من الأخير.

وواصل إنتر الذي خاض المباراة في غياب قائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وقطب دفاعه الدولي أليساندرو باستوني بسبب الإصابة، مشواره نحو تحقيق الثنائية كونه مرشح لحسم لقب الدوري السبت المقبل حيث يتقدم بفارق 12 نقطة عن مطارديه المباشرين نابولي حامل اللقب وجاره ميلان.

وهذه هي المرة الـ 16 التي يبلغ فيها إنتر المباراة النهائية لمسابقة الكأس حيث يسعى إلى لقبه العاشر وفك شراكة الوصافة مع روما وتقليص الفارق إلى خمسة ألقاب عن يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد التتويجات.

والتقى الفريقان للمرة الرابعة الموسم الجاري فمنذ تعادلهما «0-0» في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا مطلع مارس، عاد لاعبو إنتر ميلان إلى ضفاف بحيرة كومو وحققوا فوزًا حاسمًا في الدوري «4-3» 12 أبريل بعد أن كان متأخرين أيضًا بهدفين نظيفين.

وبات كيفو قريبًا من قيادة إنتر إلى الثنائية الثالثة بعد 2005-2006 و2009-2010.

ويلتقي إنتر في النهائي المقرر في 13 مايو المقبل على الملعب الأولمبي في روما مع الفائز من مواجهة أتالانتا ولاتسيو اللذين الأربعاء «2-2 ذهابًا».