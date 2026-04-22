عبد الحميد يصنع هدفين ويقود لانس إلى نهائي الكأس

تأهل فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القد إلى نهائي الكأس المحلية بعد فوز عريض على ضيفه تولوز 4-1 في نصف النهائي الأول الثلاثاء في مباراة تألق فيها الظهير الأيمن السعودي سعودي عبد الحميد الذي صنع هدفين.

تقدم لانس بهدفي فلوريان توفان من ركلة جزاء وآلان سان ماكسيمان في الدقيقتين 9 و18، وقلص تولوز الفارق عن طريق سانتياجو هيدالجو «21».

ووسع لانس الفارق مجددًا بهدف ثالث سجله ماتيو أودول «35» بتمريرة من سعود عبد الحميد، المعار من روما الإيطالي، قبل أن يعود مرة أخرى ويصنع كرة الهدف الرابع الذي وقع عليه أدريان توماسون «74».

وهذه هي المشاركة الخامسة لعبد الحميد مع لانس في مسابقة الكأس سجل خلالها هدفًا وصنع ثلاثة. أما في الدوري فكان نصيبه 22 مباراة زار فيها الشباك مرة واحدة مع ثلاث تمريرات حاسمة.

وواصل لانس نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه بيير ساج الموسم الجاري، حيث يحل الفريق ثانيًا في الدوري الفرنسي بفارق بنقطة واحدة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب، والذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان. أما تولوز فعجز عن الوصول للمباراة النهائية، وتكرار إنجاز التتويج باللقب للمرة الثانية بعد 2023.

ويبقى لانس الفريق الوحيد بين أضلاع المربع الذهبي الذي لم يسبق له التتويج باللقب بل خسر ثلاث نهائيات سابقة في 1948 و1975 و 1998.

وينتظر لانس الفائز من المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي بين ستراسبورج ونيس، الأربعاء.