على حساب ألافيس.. الريال يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد فريق ريال مدريد الإسباني توازنه بعد أربع مباريات سلبية ضمن كافة المسابقات «ثلاث هزائم وتعادل»، بتخطيه ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1 الثلاثاء لحساب الجولة الـ 33 مقلصًا الفارق مؤقتًا إلى ست نقاط مع برشلونة حامل اللقب والمتصدر.

وأحرز ثنائية الريال الفرنسي كيليان مبابي «30» بتسديدة بيمناه من خارج منطقة الجزاء حوّل مسارها المدافع جوني أوتو قبل استقرارها إلى يمين زميله الحارس أنتونيو سيفيرا الذي لم يحرّك ساكنا «30».

وعزز البرازيلي فينيسيوس جونيور تقدم الريال بالهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها إلى يمين سيفيرا «50».

وقلص ألافيس النتيجة بتوقيع مهاجمه توني مارتينيس «90+3» بعدما تابع بكعب القدم من مسافة قريبة تسديدة البديل أندر غيفارا من خارج منطقة الجزاء «90+3».

ورفع ريال رصيده إلى 73 نقطة. في المقابل، تجمّد ألافيس عند 33 نقطة في المركز الـ 17 على أعتاب منطقة الهبوط، وقد يتنازل عن مركزه بانتظار مواجهة إلتشي الـ 18 «32 نقطة» أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الأربعاء.