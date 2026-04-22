هونيس يتجاهل شائعات ريال مدريد

قلل الألماني سيباستيان هونيس، مدرب فريق شتوتجارت الأول لكرة القدم، من التكهنات الخاصة بمحاولة ريال مدريد الإسباني ضمه قبل مواجهة الدور قبل النهائي في كأس ألمانيا أمام فرايبورج، الخميس.

وقال هونيس في مؤتمر صحافي الأربعاء: «هذا الأمر لا يثير اهتمامي كثيرًا حاليًا»، مضيفًا أن تركيزه منصب على المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث يسعى لقيادة الفريق للاحتفاظ بلقب الكأس وحصد مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضاف هونيس: «أود أن أقول إن هذا ما يحدث في كل عام. أعتقد أننا نطرح هذه المواضيع من وقت لآخر في المرحلة الأخيرة من الموسم، وكانت الإجابات دائمًا واضحة نسبيًا. لم أسمح بظهور أي شكوك».

وذكرت صحيفة «شبورت بيلد» الألمانية أن اسم هونيس طرح للنقاش داخل مدريد كجزء من البحث عن خليفة للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا.

وهناك أيضًا تكهنات بأن بيب جوارديولا قد يرحل عن مانشستر سيتي، وأن فينسنت كومباني مدرب البايرن، سيتم إغراؤه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسيكون هونيس، مدرب فريق الرديف بالبايرن سابقًا، مرشحًا واضحًا لتدريب البافاري إذا ظهرت وظيفة، نظرًا لنجاحه مع شتوتجارت، والذي تضمن قيادة الفريق لاحتلال المركز الثاني في 2024.

ومدد هونيس عقده مع شتوتجارت حتى 2028، العام الماضي.