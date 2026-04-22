الخميس.. الرياض تحتضن تحدي الكوراش

تستضيف مدينة الرياض، الخميس، منافسات بطولة الرياض للكوراش في الصالة الرياضية التابعة لأبراج المعرفة للتعليم وتستمر لمدة يومين.

وخصصت اللجنة السعودية للعبة البطولة لجميع الأعمار لفئتي الذكور والإناث.

ونشأت لعبة الكوراش، التي تُعد من أقدم أشكال المصارعة الشعبية بين شعوب آسيا الوسطى، في أراضي أوزبكستان وكانت تُمارس كوسيلة لتدريب المحاربين على الدفاع عن القبائل والمجتمعات أثناء النزاعات.

وكانت اللعبة الشعبية انتشرت عبر قبائل الترك القديمة وتختلف عن أنواع أخرى مثل المصارعة الحرة بتركيزها على الوقوف دون الاستلقاء، مع ارتداء اللاعبين زيًّا قطنيًّا يُدعى ياختاك مربوطًا بحزام أحمر يُستخدم كأداة للسيطرة.

في القرن العشرين، دُمجت اللعبة مع رياضات مثل السامبو والجودو، لكنها حافظت على طابعها الشعبي، وأعيد تنظيمها في الثمانينيات على يد كوميل يوسوبوف الذي طوَّر قواعد موحدة مستوحاة من الأولمبياد، بما في ذلك فئات الوزن والمدة الزمنية للجولة من دقيقتين إلى أربع دقائق، وأضاف مصطلحات أوزبكية للحركات خلال الإسقاط النظيف على الظهر.

في عام 1992 جرت أول مسابقة كوراش دولية على جائزة رئيس أوزبكستان مع الاحتفاء على شرف القائد «أمير تيمور» في العصور الوسطى، ومنذ ذلك الحين نظمت بالفعل أكثر من 300 مسابقة كوراش دولية حول العالم، إضافة إلى بطولات قارية في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وعموم أمريكا.