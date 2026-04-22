الدرعية تسلم مركز الملك سلمان 112 طنا من التمور

سلَّمت شركة الدرعية، بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «122» طنًا من التمور التي تنتجها مزارع محافظة الدرعية.

وتجسد هذه المبادرة حرص الدرعية على الموروث الزراعي الوطني في قطاع التمور، وتوظيفه في مبادرات دعم ملموسة تُسهم في تلبية احتياجات المستفيدين، عبر إنتاج تمور عالية الجودة، وتجهيزها للتوزيع للمحتاجين والمتضررين من خلال المركز.

ويأتي ذلك التعاون المستمر بين شركة الدرعية وهيئة تطوير بوابة الدرعية ومركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يعنى بتوزيع محاصيل التمور للعام الجاري من المواقع التي تحددها الجهات المعنية بالدرعية والواقعة ضمن النطاق الإشرافي للمحافظة، ويتم تقديمها لمستفيدي مركز الملك سلمان للإغاثة من الدول ذات الاحتياج، على أن تنجز الجهات المعنية بالدرعية إنجاز الأعمال الخاصة بتجهيز المحاصيل وفق المعايير التي يحددها المركز.