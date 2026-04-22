أمام القطريين في آسيا.. النصر يتفوق

يملك فريق فريق النصر الأول لكرة القدم سجلًا يبلغ 8 انتصارات أمام الفرق القطرية في المنافسات القارية قبل مواجهة نظيره الأهلي، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025ـ2026.

ولعب النصر 19 مباراة في آسيا ضد القطريين، حقق خلالها النصر 8 انتصارات، وخسر 6، إضافة إلى 5 تعادلات.

ويعد فريق السد هو النادي القطري الأكثر مواجهة لفريق النصر، إذ التقى الفريقان في 9 مباريات قارية، حقق كل فريق 3 انتصارات، إضافة إلى 3 تعادلات بينهما. وسجل فريق النصر 13 هدفًا، وسجل فريق السد العدد ذاته، ما جعل الكفة متساوية في كل شيء.

وخسر النصر أمام السد في آخر مباراة رسمية بين الفريقين، حين انهزم بنتيجة 1ـ2، ضمن منافسات الدور الرئيس في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024ـ2025، فيما فاز النصر على السد مرتين ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2021، بنتيجة 2ـ1 و3ـ1.

وبعد السد، لعب النصر 6 مباريات أمام الدحيل في البطولات الآسيوية، حقق خلالها النصر انتصارين وخسر مرتين إضافة إلى تعادلين. وسجل فريق النصر 10 أهداف مقابل 14 للدحيل.

وفاز فريق النصر في آخر مواجهة رسمية على الدحيل بنتيجة 3ـ2، ضمن مواجهات مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لعام 2024، كما فاز قبلها على الفريق ذاته بنتيجة 4ـ3.

هذا وفاز النصر على العربي القطري بنتيجة 2ـ1، ضمن منافسات البطولة الآسيوية عام 1996، وهي المباراة الوحيدة التي لعبها النصر ضد العربي القطري في المنافسات القارية.

وتبادل النصر السيطرة أمام الريان القطري، إذ فاز في مباراة بنتيجة 2ـ1 وخسر الأخرى بالنتيجة ذاتها، إذ خسر أولًا أمام الفريق القطري في بطولة الأندية الآسيوية عام 1997، فيما فاز بنتيجة 2ـ1 على الفريق ذاته في دوري أبطال آسيا لموسم 2024ـ2025.

يذكر أن فريق النصر لعب أيضًا ضد الغرافة القطري في مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2024ـ2025 خلال مرحلة المجموعات، وفاز النصر بنتيجة 3ـ1 بفضل هدفي رونالدو وهدف أنجيلو.