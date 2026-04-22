في البطولات القارية والدولية.. جيسوس 6 انتصارات

يسجل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مباراته الـ 13 في نصف النهائيات القارية والدولية حينما يواجه الأصفر نظيره الأهلي القطري، الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وخاض جيسوس عددًا كبيرًا من مباريات نصف النهائي في مسيرته، سواء على المستوى القاري أو الدولي مع الأندية التي دربها سابقًا، سواء داخل السعودية أو خارجها.

وخلال 7 مرات وصل فيها جيسوس إلى نصف نهائي قاري أو دولي لعب خلالها 12 مباراة مع فرقه السابقة، إذ كانت بعضها بنظام الذهاب والإياب، نجح البرتغالي في التأهل إلى المباراة النهائية 4 مرات، فيما خرج من نصف النهائي في 3 مناسبات.

وعلى المستويين القاري والدولي، فاز جيسوس مع بنفيكا في نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2014 أمام يوفنتوس الإيطالي، إذ فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2ـ1 وتعادل في الإياب بنتيجة 0ـ0، ليتأهل إلى النهائي.

كما فاز جيسوس قبلها في نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2013 مع بنفيكا، إذ خسر الذهاب بنتيجة 0ـ1 أمام فنربخشة التركي، فيما فاز في الإياب بنتيجة 3ـ1، ليتأهل إلى النهائي بفضل فوزه بنتيجة 3ـ2 في المباراتين.

وفي نصف نهائي الدوري الأوروبي مع بنفيكا أيضًا عام 2011، فاز في المباراة الأولى في نصف النهائي على براجا بنتيجة 2ـ1، لكن خسر الإياب بهدف دون رد، ليخرج من نصف النهائي بسبب قاعدة احتساب الهدف بهدفين في حال التعادل.

وبعيدًا عن بنفيكا، فاز جيسوس مع فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية عام 2019 على الهلال السعودي بنتيجة 3ـ1، ليتأهل حينها إلى المباراة النهائية للبطولة.

وفي نصف نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس عام 2019، فاز فريق فلامنجو تحت قيادة جيسوس على جريميو بنتيجة 5ـ0 في إياب نصف النهائي، فيما تعادل حينها في الذهاب بنتيجة 1ـ1، ليتأهل إلى النهائي بجدارة.

وبخلاف ما فعله مع بنفيكا وفلامنجو، فشل جيسوس مرتين في العبور من نصف النهائي قاريًّا مع فريق الهلال، حين قاده في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023ـ2024، ثم دوري أبطال آسيا للنخبة في موسم 2024ـ2025.

وخلال مسابقة دوري أبطال آسيا عام 2024، خسر فريق الهلال بنتيجة 2ـ4 أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية، فيما فاز على أرضه بنتيجة 2ـ1، ليودع المسابقة بفارق أهداف المباراتين.

وفي الموسم الماضي خلال مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، خسر الهلال تحت قيادة جيسوس في نصف النهائي القاري أمام الأهلي بنتيجة 1ـ3، ليودع المسابقة من دون التأهل إلى النهائي.