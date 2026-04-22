مجموعة stc تسهم في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ

دعمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مشاركتها كشريك رقمي في مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ المبادرة هذا العام 1447 هـ وتوافد أولى رحلات ضيوف الرحمن إلى السعودية.

وستقدم مجموعة stc خدمات رقمية متكاملة داخل صالات المبادرة في «10» دول عبر «17» منفذًا دوليًا في المطارات الدولية المستهدفة، بهدف تيسير إجراءات دخول الحجاج إلى السعودية وإنهاء معاملاتهم في بلدان مغادرتهم قبل وصولهم، في عدد من المنافذ، وهي إندونيسيا وباكستان وتركيا والسنغال وبنجلاديش والمغرب وكوت ديفوار وماليزيا والمالديف وبروناي دار السلام.

وتجسّد المجموعة التزامها بتوظيف قدراتها الرقمية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن، والارتقاء بتجربة الحج لتكون أكثر انسيابية لملايين الحجاج من حول العالم، وذلك عبر توفير خدمات اتصال موثوقة وحلول رقمية متكاملة تمكّنهم من البقاء على تواصل مع ذويهم، والاستفادة من التطبيقات والخدمات الذكية التي تعزز تجربتهم وتمنحهم راحة وطمأنينة أكبر خلال رحلتهم الإيمانية.

وتواصل مجموعة stc دعم جهود الجهات الحكومية في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تسخير قدراتها الرقمية للإسهام في إنجاح موسم الحج، وتعزيز تجربة الحجاج بما يعكس مستوى الاهتمام والرعاية التي توليها السعودية لضيوف الرحمن.