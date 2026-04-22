بعد 5 هزائم.. تشيلسي يقيل روسينيور

أقال نادي تشيلسي الإنجليزي ليام روسينيور، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد سلسلة من خمس هزائم تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق ما أعلنه الأربعاء سادس الـ «بريميرليج».

وكان روسينيور، البالغ 41 عامًا، قد تولى تدريب «البلوز» لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط، بعدما استقطبه نادي غرب لندن من ستراسبورج الفرنسي، التابع لملاك تشيلسي الأمريكيين.

وكانت هزيمة تشيلسي أمام برايتون 0-3، الثلاثاء، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للملاك، إذ أنها المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق 5 مباريات تواليًا في الدوري من دون تسجيل أي هدف منذ عام 1912.

وحلّ روسينيور بدلًا من الإيطالي إنتسو ماريسكا في يناير الماضي، ودفع غاليًا ثمن خروجه من كأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا ونتائجه السيئة في الدوري، ليغادر ملعب «ستامفورد بريدج» بعد 23 مباراة فقط.

وجاء في بيان صادر عن تشيلسي «انفصل نادي تشيلسي لكرة القدم اليوم عن المدرب ليام روسينيور».

وأضاف: «لطالما تحلى ليام بأعلى درجات النزاهة والاحترافية منذ تعيينه في منتصف الموسم».

وتابع: «لم يتخذ النادي هذا القرار باستخفاف، إلا أن النتائج والأداء الأخيرين لم يرتقيا إلى المستوى المطلوب، ولا يزال أمامنا الكثير لنحققه الموسم الجاري».

وأضاف تشيلسي أن كالوم مكفارلين سيتولى المسؤولية مؤقتًا بعدما سبق له أن شغل هذا المنصب بعد رحيل ماريسكا وقبل قدوم روسينيور، وستكون أولى مبارياته في نصف نهائي الكأس المحلية بمواجهة ليدز يونايتد الأحد.