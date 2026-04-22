جنابري يغيب عن المونديال

أكّد الدولي سيرج جنابري غيابه عن صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم، المشارك في مونديال 2026، بسبب إصابته بتمزق عضلي على مستوى العضلة الضامة في الفخذ الأيمن نهاية الأسبوع الماضي مع فريقه بايرن ميونيخ.

وكتب جنابري صاحب الـ30 عامًا عبر حسابه في «إنستجرام»: «كانت الأيام الماضية صعبة. موسم بايرن ما زال يحمل الكثير بعد ضمان لقب جديد في البوندسليجا نهاية الأسبوع الجاري. أما حلم كأس العالم مع ألمانيا، فقد انتهى للأسف».

وأضاف اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية في أرسنال الإنجليزي: «مثل بقية الشعب، سأشجع الشباب من المنزل، الآن حان وقت التركيز على التعافي والعودة من أجل فترة الإعداد للموسم الجديد».

وكان بايرن أعلن مساء السبت أنه سيضطر للاستغناء عن خدمات جنابري «لفترة طويلة»، من دون تحديد مدة الغياب بدقة. وتحدثت وسائل إعلام ألمانية عن غياب يتراوح بين شهرين وأربعة أشهر. وبذلك يُجبر المهاجم على إنهاء موسمه مع بايرن، وبالتالي التخلي عن المشاركة في كأس العالم.

ولتعويض غياب جنابري، يمكن لمدرب بايرن البلجيكي فنسان كومباني الاعتماد على العودة التدريجية لجمال موسيالا، بعد إصابته الخطيرة في مونديال الأندية في يوليو 2025.