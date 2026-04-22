«سانيا 2026» تنطلق في الصين

انطلقت دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة في مدينة سانيا الصينية، الأربعاء، بحفل افتتاح على مسرح متنزه ياشا بحضور جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، والأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعبد العزيز باعشن، الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وشهد الحفل طابور عرض الوفود المشاركة، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية والثقافية التي عكست روح القارة الآسيوية، وأبرزت الخصوصية الثقافية الصينية، إلى جانب الطابع الساحلي لمدينة سانيا وموروث مقاطعة هاينان، في لوحة احتفالية جسدت أجواء الفرح التي تميز الدورة.

وتقدّم محمد بن حريمل، لاعب فريق السعودية للجوجيتسو، الوفد السعودي في مسيرة اللاعبين، حاملًا العلم في مشهد عكس حضور السعودية في هذا المحفل القاري، وفخر الرياضيين السعوديين بتمثيل الوطن في الدورة.

وتنطلق منافسات فريق السعودية في الدورة، الخميس، بدايةً بمشاركة الجوجيتسو، فيما يخوض فريق كرة القدم الشاطئية مواجهته أمام تايلاند ضمن منافسات دور المجموعات، إلى جانب خوض فريق السعودية لكرة الطائرة الشاطئية مواجهتين أمام الشقيقتين فلسطين وقطر.