برباعية جدة.. الفيصلي يقفز إلى الثالث

قفز فريق الفيصلي الأول لكرة القدم إلى المركز الثالث في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه الكبير على مضيفه جدة برباعية نظيفة في المواجهة التي جرت، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ30.

وحسم «عنابي سدير» الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرازيلي أندرو موراتو في الدقيقتين 16 و30، وفي الشوط الثاني أضاف هدفين أخرين بواسطة عبد الله المقرن والهندوراسي روميل كيوتو عند الدقيقتين 60 و64.

وأكمل جدة الشوط الثاني بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي رافي مطمي وفيصل أبو بكر ببطاقتين حمراوين.

وسجل الفيصلي انتصاره الرابع تواليًا، رافعًا رصيده إلى 61 نقطة ليخطف المركز الثالث من العلا الذي تراجع إلى المركز الرابع بـ59 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد جدة عند 34 نقطة، لكنه بقي في المركز الـ13.