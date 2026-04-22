توتنام يبحث عن اختصاصي نفسي

يبحث نادي توتنام الإنجليزي عن تعيين اختصاصي نفسي لفريق الكرة الأول، بعدما قال مدربه الإيطالي روبرتو دي تشيربي إن الفريق بحاجة لتغيير العقلية.

وتراجع توتنام إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلسلة من 15 مباراة متتالية دون فوز.

وتم تعيين دي تشيربي مدربًا ثالثًا لتوتنام الموسم الجاري في نهاية مارس الماضي، لكنه لم يحصد سوى نقطة واحدة من مباراتين.

وأكد المدرب الإيطالي أن مهمته هي غرس «العقلية الصحيحة» في اللاعبين، ويبدو أن النادي يتخذ خطوات لمساعدته على تحقيق هذا الهدف.

في إعلان نشره توتنام على منصة «لينكد إن»، أعلن النادي عن حاجته إلى اختصاصي نفسي متميز في الأداء لتقديم دعم نفسي ملموس للاعبين النخبة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأضاف الإعلان: «يشمل الدور الدعم الفردي للاعبين، والعمل المنهجي على مستوى الجهاز التدريبي والإداري، والتطوير المستمر لثقافة أداء قائمة على أسس نفسية سليمة لجميع أفراد الفريق».

وأضاف: «يتطلب هذا الدور ممارسًا يتمتع بالمصداقية والسرية والفعالية العالية في بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقادرًا على غرس الثقة في اللاعبين والمدربين مع العمل بالصرامة المهنية المتوقعة على أعلى مستوى للعبة».