سان جيرمان يستعيد التوازن بثلاثية نانت

استعاد فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، توازنه بالفوز 3ـ0 على ضيفه نانت، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 ببطولة الدوري الفرنسي.

وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفين لباريس سان جيرمان 13، 50 وديزيريه دوي 37 من المباراة التي جرت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

وتجاوز الفريق الباريسي بهذا الفوز كبوة الخسارة 1ـ2 في المباراة الماضية أمام أولمبيك ليون.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى أربع نقاط مع ملاحقه لانس، الذي يرتبط معه بمباراة مؤجلة أخرى.

أما نانت، فتلقى ضربة موجعة في كفاحه للهروب من شبح الهبوط، وتلقى خسارته الأولى بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ويبقى نانت مهددًا بالهبوط المباشر للدرجة الثانية حيث تفصله خمس نقاط عن أوكسير صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة للبقاء مع ثالث الدرجة الثانية، كما سيكون في مهمة صعبة لإنقاذ نفسه خلال آخر أربع جولات.

كما احتفل الفريق الباريسي بمناسبة استثنائية في هذه المباراة التي تعد رقم 800 لرئيس النادي ناصر الخليفي منذ استحواذ الملاك القطريين على مقاليد الأمور في صيف 2011.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة المقبلة خارج أرضه أمام آنجيه يوم السبت المقبل، وبعدها بثلاثة أيام يستقبل بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما نانت سيكون على موعد مع اختبار صعب خارج أرضه عندما يحل ضيفًا على رين خامس الترتيب، الأحد المقبل.