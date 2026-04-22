إلتشي يذيق أتلتيكو الخسارة الرابعة تواليا

أنعش فريق إلتشي حظوظه في البقاء بفوزه 3-2 على ضيقه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، الأربعاء، ليتلقى فريق العاصمة الخسارة الرابعة تواليًا في مختلف المسابقات.

وبدا أن لاعبي المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني متأثرين بالمجهود الذي قدّموه في مواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام برشلونة وخسارته المؤلمة في نهائي الكأس، وواصل ترنحه بخسارة رابعة.

ومنذ فوزه على برشلونة 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، سقط أتلتيكو أمام إشبيلية في الدوري وبرشلونة أيضًا في دوري الأبطال «تأهل بفارق هدف بفضل فوزه ذهابًا»، كما خسر بركلات الترجيح نهائي مسابقة كأس إسبانيا أمام ريال سوسييداد.

وقد يكون الضمان شبه المؤكد لمقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سببًا أساسيًا في تراجع نتائج الفريق في الدوري، إلى جانب الجهد البدني الكبير الذي بذله في مواجهة الفريق الكاتالوني، كما سبق أن أشار سيميوني نفسه.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق 8 نقاط عن ريال بيتيس الخامس، في حين تخلى إلتشي عن المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، متقدمًا إلى المركز الخامس عشر مؤقتًا بـ35 نقطة.

وعلى الرغم من تقدمه أولًا بهدف الأرجنتيني نيكولاس جونساليس 10، تلقى الفريق المدريدي هدف التعادل عبر النمسوي دافيد أفينجروبر 18.

وتلقى لاعب أتلتيكو الأرجنتيني تياجو ألمادا بطاقة حمراء مباشرة 30 جاء على إثرها هدف التقدم لإلتشي من ركلة جزاء سجلها البرتغالي أندريه سيلفا 33، لكن سرعان ما أدرك جونساليس التعادل 34.

واستغل إلتشي النقص العددي في صفوف فريق العاصمة وسجل الثالث عبر سيلفا 75 الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري الموسم الجاري.