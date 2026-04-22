جيسوس إلى النهائي الـ 22

تأهل البرتغالي جورجي جيسوس إلى النهائي رقم 22 في مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريق النصر الأول لكرة القدم إلى اكتساح الأهلي القطري 5ـ1، مساء الأربعاء، ضمن دور الأربعة من دوري أبطال آسيا 2.

وضرب النصر موعدًا مع جامبا أوساكا الياباني، في مباراة نهائي البطولة، المقرّرة في 16 مايو المقبل.

وعبَر جيسوس إلى 21 دورًا نهائيًا سابقًا في مشواره التدريبي، الذي انطلق في نهاية عقد الثمانينيات الميلادية.

ولا يشمل ذلك بطولات السوبر التي تُحسَم بين فريقين متأهلين تلقائيًا نتيجة التتويج بألقابٍ أخرى.

وتُوِّج البرتغالي باللقب في 13 من النهائيات الـ 21، وخسِر الثمانية الأخرى، وآخرها نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي، مطلع الموسم الجاري، بعد تجاوز الاتحاد ضمن دور الأربعة.

وأوصل المدرب البالغ من العمر 71 عامًا فِرَقَهُ إلى المباراة النهائية لـ 10 بطولات، أحدثُها دوري أبطال آسيا 2، متأهلًا خمس مراتٍ إلى نهائي كأس البرتغالي، وستًا إلى نهائي كأس الدوري البرتغالي، واثنتين إلى نهائي الدوري الأوروبي، ومرةً إلى نهائي كلٍ من كأس ليبرتادورس لفرق أمريكا الجنوبية، وكأس العالم للأندية، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس تركيا، والبطولة العربية للأندية.

وتأهّل جيسوس إلى نهائي ثلاثٍ من نسخٍ كأس السوبر السعودي منذ تغيير نظام البطولة، خلال موسم 22-2023، واستحداث دورٍ لنصف النهائي. وفي ظل نظامها القديم، القائم على مباراةٍ واحدةٍ بين بطلي الدوري والكأس، خاضها البرتغالي عندما كان مدرّبًا للهلال عام 2018.