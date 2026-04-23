بايرن يعبر إلى نهائي الكأس

تأهل فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس ألمانيا، بفوز مثير على باير ليفركوزن 2-0 الأربعاء في الدور نصف النهائي للبطولة.

سجل الإنجليزي هاري كين هدف تقدم بايرن في الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثاني الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وينتظر بايرن الفائز من مباراة طرفي نصف النهائي الأخرى، وهما شتوتجارت وفرايبورجو التي تلعب الخميس.

ويحاول بايرن تحقيق الثنائية المحلية بعدما كان قد حسم قبل أيام لقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، بفوز كبير على شتوتجارت 4ـ2.

وتنتظر بايرن مواجهة قوية ضد باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي من البطولة، يوم 28 أبريل الجاري.