فرنسا المفتوحة.. فينوس تنتظر بطاقة دعوة

أوضحت الأمريكية فينوس وليامز أنها تأمل في المشاركة ببطولة فرنسا المفتوحة العام الجاري، بعدما ​عادت للمنافسات على الملاعب الرملية للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، قبل أن تخسر في الدور الأول من بطولة مدريد المفتوحة للتنس. وخسرت وليامز بنتيجة 6ـ2 و6ـ4 أمام مواطنتها كايتلين كيفيدو، التي شاركت بدورها ببطاقة دعوة، في ‌الدور الأول، الثلاثاء، لتتكبد خسارتها ​العاشرة تواليًا ⁠في ​منافسات الفردي، ⁠منذ عودتها من توقف استمر 16 شهرًا في منتصف الموسم الماضي.

وتحتاج اللاعبة الفائزة بسبعة ألقاب كبرى في الفردي إلى بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة رولان جاروس. وقالت وليامز، البالغة من ⁠العمر 45 عامًا، للصحافيين: «نعم، بالنسبة لبداية ‌عودتي، كانت ‌هذه انطلاقة رائعة».

وأضافت: «لن أتمكن، ​للأسف، من المشاركة ‌في بطولة روما بسبب التزامات أخرى، ‌وأنا حزينة جدًا حيال ذلك. زوجي إيطالي، ولذلك نشعر بخيبة أمل لعدم قدرتنا على الوجود هناك. نأمل في مواصلة اللعب ‌على الملاعب الرملية».

وكانت آخر مباراة خاضتها وليامز على الملاعب الرملية، قبل ⁠مدريد، في ⁠بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021، وأكدت أنها تشعر بالرضا عن مستواها.